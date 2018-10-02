بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو (0_1) بدوري أبطال أوروبا

خسر نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره الروسي سيسكا موسكو، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجينيكي، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.