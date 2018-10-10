"وادا": بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات ستساعد الرياضيين الروس

بوينس أيرس — سبوتنيك. وقال ريدي للصحفيين: "وفقا اعتقادي مركز البيانات سيساعد العديد من الرياضيين الروس الذين هم موضع شك باستخدام المنشطات".
يذكر أن اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) كانت قد قررت في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، إعادة منح الوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات كامل حقوقها. وصوت لصالح هذا القرار 9 أعضاء هذه اللجنة من مجموع 12 عضوا.
هذا ووقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، في صيف عام 2017 ، قراراً حول إنشاء مختبر وطني لمكافحة المنشطات في جامعة موسكو، وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أقر مجلس الدوما قانونا ينص على منح هذا المختبر صلاحيات واسعة في مكافحة فعالة للمنشطات في الرياضة.
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