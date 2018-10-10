"وادا": بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات ستساعد الرياضيين الروس

أعلن رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، كريغ ريدي، إن بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات ستساعد في إعادة تأهيل العديد من الرياضيين الروس الذين هم موضع شك.

بوينس أيرس — سبوتنيك. وقال ريدي للصحفيين: "وفقا اعتقادي مركز البيانات سيساعد العديد من الرياضيين الروس الذين هم موضع شك باستخدام المنشطات".

© Sputnik . Sergei Guseyev بوتين: روسيا نفذت كافة مطالب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

مضيفا أن "المعلومات [المخبرية] ستساعد الرياضيين (النظيفين)".

يذكر أن اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) كانت قد قررت في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، إعادة منح الوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات كامل حقوقها. وصوت لصالح هذا القرار 9 أعضاء هذه اللجنة من مجموع 12 عضوا.

هذا ووقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، في صيف عام 2017 ، قراراً حول إنشاء مختبر وطني لمكافحة المنشطات في جامعة موسكو، وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أقر مجلس الدوما قانونا ينص على منح هذا المختبر صلاحيات واسعة في مكافحة فعالة للمنشطات في الرياضة.