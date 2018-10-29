نورمحمدوف عن محمد صلاح: أشعر أن الله يقف معه

أشاد البطل الروسي، حبيب نور محمدوف، المتوج بلقب بطولة الفنون القتالية المختلطة "UFC"، الأحد، بالنجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال محمدوف في حوار خاص مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "أتابع محمد صلاح لكنى لم ألتقه من قبل، هو لاعب رائع نحن نريد نماذج كثيرة مثله، تعكس الصورة الحقيقية للأخلاق، وتقدمنا للعالم بشكل مميز".

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وأضاف: " محمد صلاح صنع شعبية كبيرة في ناديه، وحول العالم، لأنه ملتزم، أشعر أن الله يقف معه، الأجيال الجديدة لدينا تحتاج إلى من هم مثل محمد صلاح كي يتعلموا منه التواضع والتجرد مهما كان مشهورا ومبدعا".

وتابع: "إنه أيقونة يجب أن نحافظ عليها، وأن نقف جميعا خلفه كي يستمر في النجاح، أنا معجب به وبأخلاقه وبقيمه التي يرسيها كل يوم في الملاعب الأوروبية".

وزار بطل الرياضات القتالية الروسي في "UFC"، حبيب نورمحمدوف، دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي.

وحضر محمدوف للإمارات، تلبية لدعوة من نادي الوحدة الإماراتي، على هامش الافتتاح المبدئي لاستاد آل نهيان، بعد اكتمال ترميمه وتطويره لاستضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2019.

يذكر أن المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، تمكن من هزيمة بطل "UFC"، كونور مكريغور، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في مفاجأة مدوية لكل معجبيه، واقتنص منه بطولة العالم في "الوزن الخفيف"، في بطولة "UFC 229".