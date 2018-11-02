بالفيديو... لحظة دخول تركي آل الشيخ عروض "الجوهرة الملكية" السعودية

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الرياضة السعودية على موقع "تويتر"، بدأ الحدث العالمي الكبير "كروان جول" في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، منذ قليل.
وعرضت هيئة الريا🤼♂ #صور من منافسات #كراون_جول_السعودية #WWECrownJewel pic.twitter.com/YF06SFo7wY
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
وعرضت السعودية جانبا من أجواء مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel".
🤼♂ أبطال لقب بطولة WWE سماكداون للفرق #كراون_جول_السعودية #WWECrownJewel pic.twitter.com/iSbSmDD7Bb— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
ونشرت الهيئة السعودية صورا لبعض الفائزين خلال المباريات من الفردي والفرق.
Great attendance and atmosphere at the #WWECrownJewel pic.twitter.com/pi38J6BM8G— General Sports Authority (@gsaksa_en) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
كما نشر الحساب الرسمي للهيئة، فيديو لحظة دخول تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى ملعب المنافسات.
🎥 بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ انطلاق منافسات #كراون_جول_السعودية #WWECrownJewel pic.twitter.com/VJ0NmUaesm— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/ نيسان.
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