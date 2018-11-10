بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإنتاج الحربي (2-1) في الدوري المصري

فاز نادي الزمالك على حساب مضيفه الإنتاج الحربي، بهدفين لهدف، اليوم السبت 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، في إطار الجولة الـ 14 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف المباراة للزمالك، يوسف أوباما في الدقيقتين 16 و82، فيما أحرز للإنتاج الحربي محمد رجب في الدقيقة (90+5).



وارتفع رصيد الزمالك إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 19 نقطة في المركز الخامس.