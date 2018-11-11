بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وفولهام (2-0) في الدوري الإنجليزي

فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره فولهام، بهدفين دون رد، ضمن المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

سجل محمد صلاح أول أهداف ليفربول في شباك فولهام في الدقيقة (41)، قبل أن يُضاعف شيردان شاكيري، النتيجة للريدز في الدقيقة (53).



بهذا الفوز يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة مؤقتا، في حين بقى فولها في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.