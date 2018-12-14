رسميا... تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي في قطر

تم تحديد موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي، بين فريقي "الترجي" التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، و"الرجاء البيضاوي" المغربي، بطل الكونفيدرالية.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، أوضح الاتحاد أنه تقرر إقامة المباراة، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 20 فبراير/ شباط المقبل.

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، قد وقع مع أحمد أحمد، رئيس "كاف"، اليوم، اتفاقية استضافة الدوحة لمباراة السوبر الأفريقي.

📢 رسميا: قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر.. تاريخ وموعد المباراة سيعلن قريبا.. مزيد من التفاصيل لاحقا…#TotalCAFSC pic.twitter.com/9LKTViRuQh — CAF — عربي (@caf_online_AR) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وتوج "الترجي" التونسي بلقب دوري الأبطال، على حساب "الأهلي" المصري، بينما أحرز "الرجاء" كأس الكونفيدرالية، متفوقًا على "فيتا كلوب" الكونجولي.