رسميا... تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي في قطر

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، أوضح الاتحاد أنه تقرر إقامة المباراة، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 20 فبراير/ شباط المقبل.
وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، قد وقع مع أحمد أحمد، رئيس "كاف"، اليوم، اتفاقية استضافة الدوحة لمباراة السوبر الأفريقي.
📢 رسميا: قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر.. تاريخ وموعد المباراة سيعلن قريبا.. مزيد من التفاصيل لاحقا…#TotalCAFSC pic.twitter.com/9LKTViRuQh— CAF — عربي (@caf_online_AR) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
وتوج "الترجي" التونسي بلقب دوري الأبطال، على حساب "الأهلي" المصري، بينما أحرز "الرجاء" كأس الكونفيدرالية، متفوقًا على "فيتا كلوب" الكونجولي.
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