"انقلاب" قريب في مان يونايتد يطيح بمورينيو

وخسر مورينيو ثقة 90% من لاعبي الفريق، ما أدى إلى اهتزاز نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، ويواجه مساء اليوم السبت ليفربول في إطار الجولة الـ17 من البريميرليغ.



وكشفت الصحيفة عن تصريحات أحد نجوم الفريق والذي يعتبر من الموالين للمدرب البرتغالي، حيث أكد بعد مباراة ساوثهامبتون التي انتهت بالتعادل (2-2) أن 90 % من قوام الفريق، لا يدعمون مورينيو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبي مانشستر يونايتد فقدوا الروح المعنوية، بعدما خسروا ثقتهم في مورينيو، ما أثر على نتائج الفريق.

من جانبه، قال أحد اللاعبين الذين دخلوا في خلاف مع مورينيو، مؤخرا: "سوف أكون هنا لفترة طويلة بعد رحيله".

ومنذ فترة ليست بالقصيرة ومورينيو والنجم الفرنسي بول بوغبا على خلاف كبير، حيثث يرى الأخير أن سبشيال وأن لا يساعده على التألق.

وأكدت الصحيفة أن إد وودوارد، الرئيس التنفيذي الحالي لمانشستر يونايتد يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، للقيام ببعض الأعمال التجارية للنادي، ومنها تعيين مدير رياضي للفريق.

ولفتت إلى أن إدارة النادي تعتقد أن التعاقد مع مدير رياضي سيعجل برحيل المدرب البرتغالي، ومن المتوقع أن يتولى هذا المنصب، الفرنسي باتريس إيفرا لاعب الفريق السابق.