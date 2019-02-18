فريق كرة قدم يخسر (20-0) في الدوري الإيطالي (صور)

خسر فريق برو بياتشينتسا الإيطالي بنتيجة (20-0) أمام منافسه كونيو، أمس الأحد، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

واضطر فريق برو بياتشينتسا الإيطالي للعب المباراة بسعبة لاعبين فقط (6 مراهقين وطبيب عمره 39 عاما)، وهو أقل عدد مطلوب لبدء مباراة في كرة القدم، وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وتأتي تلك الفضيحة بسبب رفض لاعبي الفريق الأول في النادي والطاقم التدريبي السفر لخوض المباراة؛ لعدم دفع الأجور.

واضطر بياتشينتسا لخوض المباراة؛ لأنه انسحب بالفعل من 3 لقاءات في الدوري هذا الموسم، وكان انسحابه لمرة رابعة سيؤدي لاستبعاده من الدرجة الثالثة.

وتأخر الفريق (16-0) بنهاية الشوط الأول؛ حيث سجل هشام كانيس لاعب كونيو، 6 أهداف، وأحرز إدواردو ديفندي 5، قبل أن يتلقى بياتشينتسا 4 أهداف أخرى بعد الاستراحة.

وكان القائد نيكولا تشيريليانو البالغ من العمر 19 عاما، ضمن الذين شاركوا مع بياتشينتسا، وتم تسجيله أيضا كمدرب للفريق في المباراة.

وتعين على الطبيب، اللعب لضمان وجود 7 لاعبين على الأقل في أرض الملعب من بياتشينتسا، بعد أن نسي أحد اللاعبين الشبان السبعة الذين اختيروا لخوض المباراة أوراق هويته.

وارتفع عدد لاعبي بياتشينتسا في الملعب إلى ثمانية لفترة قصيرة بعد إرسال الوثائق الناقصة للملعب، لكن سرعان ما خرج الطبيب من المباراة مصابا ليعود العدد إلى سبعة مرة أخرى.

SERIE C, GIRONE A: IL PRO PIACENZA PERDE 20-0 A CUNEO https://t.co/hMB1uCG0Z4 pic.twitter.com/vSJpygzpKg — Terni in Rete (@terninrete) ١٧ فبراير ٢٠١٩

ولم يبد فابيانو سانتاكروتشي قائد كونيو، الذي سبق له اللعب في نابولي وبارما، مستمتعا بالأحداث التي جرت، أمس الأحد.

وأبلغ المدافع محطة آر.إم.سي سبورت التلفزيونية "ما حدث اليوم مهزلة، كان هناك أطفال وأعضاء في الجهاز الفني… وربما طبيب أيضا. هذه هي النتيجة".

وأضاف "كقائد للفريق تحدثت إلى اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم عدم الاستهزاء بالمنافس، لكنهم جعلونا نلعب في مباراة بهذه الظروف ولعبناها بالفعل، وفعلنا ببساطة ما يجب علينا فعله".

وتم بيع بياتشينتسا بمقابل رمزي بلغ يورو واحدا العام الماضي ويواجه صعوبات مالية قاسية، وحصد ثماني نقاط فقط طيلة الموسم ويتذيل ترتيب دوري الدرجة الثالثة بعدما بدأ الموسم برصيد يبلغ ناقص ثماني نقاط.