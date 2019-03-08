روما الإيطالي يتعاقد مع المدرب كلاوديو رانييري

قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في بيان إنه تعاقد مع كلاوديو رانييري خلفا للمدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو.

وسبق لرانييري تدريب روما لموسم ونصف الموسم بين 2009 و2011 وقاده لاحتلال المركز الثاني في موسم 2009-2010 بعدما كان يتصدر الترتيب في الدوري حتى الرمق الأخير.

© REUTERS / STEFANO RELLANDINI نجم روما يطالب والدته بالكف عن نشر "صور مثيرة"

وينتهي عقد رانييري في 30 يونيو حزيران 2019، بحسب "رويترز".

يشار إلأى أن جيمس بالوتا رئيس نادي روما، قال إن فريقه تعرض "للخداع" مرة أخرى عقب وداعه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو الليلة الماضية، بعد احتساب قرارين بواسطة تقنية الفيديو ضد الفريق الإيطالي في الدقائق الأخيرة.

وكتب بالوتا عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: "العام الماضي طالبنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال لأننا تعرضنا للخداع في قبل النهائي والليلة تطبقت التقنية لكن تم سلب التأهل منا.

وتابع: "تعرض باتريك شيك لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء وتقنية الفيديو أظهرت ذلك ولم يتحسب الحكم شيئا، تعبت من هذا الهراء".

يشار إلى أن الفريق البرتغالي هز الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي، نفذها أليكس تيليس بنجاح ليمنح فريقه الفوز 3-1 على روما، في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، ويتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.