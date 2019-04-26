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    فريق فرنسا - سائقا المركبة الفرنسيان سيريل ديبريس ومساعده جان بول كوتريت ، خلال المرحلة الثانية من سباق رالي داكار 2019 بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا، بيرو 8 يناير/ كانون الثاني 2019

    الهيئة العامة للرياضة السعودية تكشف تفاصيل أول رالي داكار في المملكة

    © AFP 2019 / Franck Fife
    رياضة
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    كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية، مساء أمس الخميس، تفاصيل فعاليات رالي داكار العالمي 2020.

    قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الرالي، الذي عقد بمنتجع القدية القريبة من العاصمة الرياض، إن السباق سينطلق مطلع العام القام وبالتحديد 5 يناير/ كانون الثاني 2020 من مدينة جدة على أن يكون خط النهاية في مدينة القدية يوم 17 يناير/ كانون الثاني، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

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    وسيكون مسار رالي داكار بطول 9 آلاف كيلو متر، حيث سيعبر بعض أجمل المدن والمواقع في المملكة العربية السعودية، ويقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد 40 عاما قضاها الرالي العالمي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وستكون المملكة الدولة الـ30 في مسيرة رالي داكار منذ انطلاقته عام 1978.

    وأضاف آل الشيخ أن "الرياضة في المملكة العربية السعودية تاريخ حافل ومنجز متواصل، وأضحت رياضتنا تتسم بالعزم والطموح والرغبة الدائمة في الانتصار والفوز، وذلك نظير الدعم غير المسبوق من قبل حكومتنا الرشيدة".

    وأشار إلى أن "السعودية ورالي داكار يجتمعان معا ليكتبا فصلا جديدا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيب مع العالم أجمع من خلال هذه الشراكة التي تمتد لـ10 سنوات، نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلّع لاستقبال العالم".

    وتابع "نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلع لاستقبال العالم وهي قصةٌ تلاقي أعظم سباقات الأرض مع أكثر الرؤى طموحا – رؤية المملكة 2030 – ليكتبا معا تعريفا جديدا للمغامرة، فأهلا بكم وبالعالم في مملكة الخير والعزم والمستقبل".

    أما الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قال نعدكم أن يظهر داكار2020 المملكة العربيّة السعودية للعالم بصورتها الحقيقيّة الناصعة سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحي، أن شراكتنا مع داكار تهدف بأن تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ داكار، ويشارك بها متسابقون من جميع أنحاء العالم.

    وقال الرئيس التنفيذي لمشروع القدية مايكل رينيجر، "يمثل رالي داكار2020 الفرصة الأولى بالنسبة لنا في مجال سباق السيارات، فهو الحدث الأول من سلسة الفعاليات السنوية التي ستستضيفها القدية، ستكون القدية عاصمة رياضات سباق السيارات في العالم".

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    الكلمات الدلالية:
    سباق سيارات, سباقات, أخبار, رياضة, السعودية
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