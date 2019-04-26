الهيئة العامة للرياضة السعودية تكشف تفاصيل أول رالي داكار في المملكة

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الرالي، الذي عقد بمنتجع القدية القريبة من العاصمة الرياض، إن السباق سينطلق مطلع العام القام وبالتحديد 5 يناير/ كانون الثاني 2020 من مدينة جدة على أن يكون خط النهاية في مدينة القدية يوم 17 يناير/ كانون الثاني، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.
وأضاف آل الشيخ أن "الرياضة في المملكة العربية السعودية تاريخ حافل ومنجز متواصل، وأضحت رياضتنا تتسم بالعزم والطموح والرغبة الدائمة في الانتصار والفوز، وذلك نظير الدعم غير المسبوق من قبل حكومتنا الرشيدة".
وأشار إلى أن "السعودية ورالي داكار يجتمعان معا ليكتبا فصلا جديدا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيب مع العالم أجمع من خلال هذه الشراكة التي تمتد لـ10 سنوات، نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلّع لاستقبال العالم".
#داكار2020_السعودية 🇸🇦— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 25, 2019
نسخة استثنائية.. لسباق عريق
في ضيافة أرض الحضارات
#Dakar2020KSA pic.twitter.com/zxdfIXjtdA
وتابع "نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلع لاستقبال العالم وهي قصةٌ تلاقي أعظم سباقات الأرض مع أكثر الرؤى طموحا – رؤية المملكة 2030 – ليكتبا معا تعريفا جديدا للمغامرة، فأهلا بكم وبالعالم في مملكة الخير والعزم والمستقبل".
🎥 بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الكشف عن تفاصيل رالي داكار السعودية 2020— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 25, 2019
#داكار2020_السعودية
#Dakar2020KSA pic.twitter.com/zq8Qv4XGeK
أما الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قال نعدكم أن يظهر داكار2020 المملكة العربيّة السعودية للعالم بصورتها الحقيقيّة الناصعة سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحي، أن شراكتنا مع داكار تهدف بأن تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ داكار، ويشارك بها متسابقون من جميع أنحاء العالم.
#داكار2020_السعودية— General Sports Authority (@gsaksa_en) April 26, 2019
📍Get to know the route of the Dakar Rally 2020 Saudi Arabia.
#Dakar2020KSA pic.twitter.com/ot7OytwC4z
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع القدية مايكل رينيجر، "يمثل رالي داكار2020 الفرصة الأولى بالنسبة لنا في مجال سباق السيارات، فهو الحدث الأول من سلسة الفعاليات السنوية التي ستستضيفها القدية، ستكون القدية عاصمة رياضات سباق السيارات في العالم".
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