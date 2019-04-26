الهيئة العامة للرياضة السعودية تكشف تفاصيل أول رالي داكار في المملكة

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية، مساء أمس الخميس، تفاصيل فعاليات رالي داكار العالمي 2020.

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الرالي، الذي عقد بمنتجع القدية القريبة من العاصمة الرياض، إن السباق سينطلق مطلع العام القام وبالتحديد 5 يناير/ كانون الثاني 2020 من مدينة جدة على أن يكون خط النهاية في مدينة القدية يوم 17 يناير/ كانون الثاني، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وسيكون مسار رالي داكار بطول 9 آلاف كيلو متر، حيث سيعبر بعض أجمل المدن والمواقع في المملكة العربية السعودية، ويقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد 40 عاما قضاها الرالي العالمي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وستكون المملكة الدولة الـ30 في مسيرة رالي داكار منذ انطلاقته عام 1978.

وأضاف آل الشيخ أن "الرياضة في المملكة العربية السعودية تاريخ حافل ومنجز متواصل، وأضحت رياضتنا تتسم بالعزم والطموح والرغبة الدائمة في الانتصار والفوز، وذلك نظير الدعم غير المسبوق من قبل حكومتنا الرشيدة".

وأشار إلى أن "السعودية ورالي داكار يجتمعان معا ليكتبا فصلا جديدا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيب مع العالم أجمع من خلال هذه الشراكة التي تمتد لـ10 سنوات، نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلّع لاستقبال العالم".

​وتابع "نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلع لاستقبال العالم وهي قصةٌ تلاقي أعظم سباقات الأرض مع أكثر الرؤى طموحا – رؤية المملكة 2030 – ليكتبا معا تعريفا جديدا للمغامرة، فأهلا بكم وبالعالم في مملكة الخير والعزم والمستقبل".

🎥 بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الكشف عن تفاصيل رالي داكار السعودية 2020



⁧#داكار2020_السعودية

⁦#Dakar2020KSA⁩ pic.twitter.com/zq8Qv4XGeK — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 25, 2019

​أما الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قال نعدكم أن يظهر داكار2020 المملكة العربيّة السعودية للعالم بصورتها الحقيقيّة الناصعة سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحي، أن شراكتنا مع داكار تهدف بأن تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ داكار، ويشارك بها متسابقون من جميع أنحاء العالم.

⁧#داكار2020_السعودية



📍Get to know the route of the Dakar Rally 2020 Saudi Arabia.



⁦#Dakar2020KSA⁩ pic.twitter.com/ot7OytwC4z — General Sports Authority (@gsaksa_en) April 26, 2019

​وقال الرئيس التنفيذي لمشروع القدية مايكل رينيجر، "يمثل رالي داكار2020 الفرصة الأولى بالنسبة لنا في مجال سباق السيارات، فهو الحدث الأول من سلسة الفعاليات السنوية التي ستستضيفها القدية، ستكون القدية عاصمة رياضات سباق السيارات في العالم".