تسجيل
16:15 18 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    افتتاح خيمة مجلس قطر أبوابها في حديقة غوركوغو، في العاصمة الروسية، وتمكن الزوار خلال مراسم الافتتاح تذوق الحلاوة الشرقية، وارتداء الملابس التقليدية، ومشاهدة أداء فرق الفولكلور الشعبي، كما ضمت الخيمة نماذج للملاعب التي ستستضيف بطولة العالم لكرة القدم لعام 2022، موسكو 7 يوليو/ تموز 2018

    تجربة حقيقية لنهائي مونديال قطر... ماذا حدث عند فتح البوابات للجماهير

    © Sputnik . Valery Melnikov
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أجرت قطر تجربة حقيقية على بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها شتاء 2022، وذلك في استاد الجنوب الرياضي.

    كان ذلك خلال مباراة نهائي كأس الأمير لكرة القدم في نسختها السابعة والأربعين، التي جمعت بين فريقي السد والدحيل، إذ شهدت المباراة تنظيما أمنيا فريدا من نوعه وعلى أعلى المستويات، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - كأس العالم 2022
    © AP Photo / Michael Gruber
    بسبب الكويت... مونديال قطر 2022 يضع "فيفا" في ورطة

    وأسهمت كافة وحدات اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في تأمين ونجاح المباراة كتجربة حقيقية لنهائي مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر.

    وانتشر رجال الأمن قبل موعد الإفطار بساعات طويلة استعدادا لاستقبال الجماهير، وتأمين محيط استاد الجنوب، ووضعت بوابات إلكترونية خاصة بالأفراد وأجهزة تفتيش الحقائب وكشف الممنوعات على كافة مداخل الاستاد، ومنع دخول الألعاب النارية بكافة أنواعها، كما تواجدت عناصر الشرطة النسائية.

    وشهدت جميع بوابات الدخول إقبالا كبيرا من الجماهير منذ الساعة الأولى، حيث أبدت الجماهير تعاونا ملحوظا مع رجال الأمن وذلك من خلال التزام الجمهور بإجراءات الأمن وتعاونهم في عمليتي الدخول والخروج، كما قام رجال الأمن بتوزيع عدد كبير من النشرات التوعوية على الجمهور، إضافة إلى عرض إرشادات السلامة على شاشات الملعب.

    وقال العميد محمد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن هذه تجربة حقيقية على استاد الجنوب الرياضي الذي يعد ثاني استاد تم تجهيزه لمونديال كأس العالم.

    واعتبر السليطي ذلك نجاحا مكتملا وثقة في اللجنة الأمنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في إمكانات دولة قطر وقدرتها على تأمين هذا المونديال وتقديم بطولة مثالية تكون إرثا للعالم يبقى الحديث عنها طويلا.

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - كأس العالم 2022
    © AP Photo / Michael Gruber
    "فيفا": ملف مونديال قطر 2022 سليم ولن نلتفت لشائعات مستمرة منذ 10 سنوات

    وأوضح أن جميع وحدات اللجنة الأمنية التي شاركت في تأمين المباراة أظهرت تفوقا في أدائها لمهامها الأمنية وتكامل للمنظومة الأمنية التي تعد طرفاً أصيلاً في أي فعالية رياضية كبرى.

    وشدد على أن اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث جاهزة بشكل كامل واحترافي لتأمين مونديال كأس العالم 2022 والجماهير المتوقع حضورها من خلال توفير كافة وسائل الأمن والأمان، حيث تعهدت دولة قطر بتنظيم بطولة آمنة بشكل كامل.

    ولفت إلى أن اللجنة وضعت خططا وخططا بديلة لتأمين نهائي كأس أمير البلاد وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية وتطبيق كافة المتطلبات الأمنية التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث تم وضع خطة أمنية شاملة أخذت بعين الاعتبار توفير الأمن والسلامة للجماهير واللاعبين والحكام.

    جياني إنفانتينو
    © Sputnik . Alexander Vilf
    "فيفا" يصدم "دول المقاطعة" بشرط المشاركة في تنظيم مونديال قطر 2022

    وأشار إلى أن العناصر الأمنية بجميع الوحدات الأمنية التي شاركت في تأمين هذه المباراة هم نواة للعناصر الأمنية التي سوف تشارك في تأمين المونديال، حيث جرى إعدادهم بشكل جيد وإخضاعهم لبرنامج تطوير القادة لثقل مواهبهم الأمنية.

    وأكد أن نجاح هذه المباراة على استاد من الاستادات التي يقام عليها المونديال "منحنا ثقة كبيرة وخبرة هائلة في كيفية تأمين البطولات والأحداث الرياضية الكبرى".

    انظر أيضا:

    بسبب الكويت... مونديال قطر 2022 يضع "فيفا" في ورطة
    "فيفا": ملف مونديال قطر 2022 سليم ولن نلتفت لشائعات مستمرة منذ 10 سنوات
    قطر مستمرة في التحضير لمونديال 2022 على أساس 32 فريقا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, كأس العالم 2022, الفيفا, أمير قطر, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا يحتفل بنتائج المرحلة الثالثة من سباق إيطاليا للدراجات تور أوف إتالي، 13 مايو/ أيار 2019
    جوارب ترامب الطريفة" وطائرات "سو-57" ترافق بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هوليود كيميائي
    هوليود الكيميائي يعود إلى سوريا
    منظومتا الدفاع الجوي إي-400 وإم آي إم-104 باتريوت
    منظومتا الدفاع الجوي "إس-400" و"إم آي إم-104"(باتريوت)"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك