تجربة حقيقية لنهائي مونديال قطر... ماذا حدث عند فتح البوابات للجماهير

أجرت قطر تجربة حقيقية على بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها شتاء 2022، وذلك في استاد الجنوب الرياضي.

كان ذلك خلال مباراة نهائي كأس الأمير لكرة القدم في نسختها السابعة والأربعين، التي جمعت بين فريقي السد والدحيل، إذ شهدت المباراة تنظيما أمنيا فريدا من نوعه وعلى أعلى المستويات، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

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وأسهمت كافة وحدات اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في تأمين ونجاح المباراة كتجربة حقيقية لنهائي مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر.

وانتشر رجال الأمن قبل موعد الإفطار بساعات طويلة استعدادا لاستقبال الجماهير، وتأمين محيط استاد الجنوب، ووضعت بوابات إلكترونية خاصة بالأفراد وأجهزة تفتيش الحقائب وكشف الممنوعات على كافة مداخل الاستاد، ومنع دخول الألعاب النارية بكافة أنواعها، كما تواجدت عناصر الشرطة النسائية.

وشهدت جميع بوابات الدخول إقبالا كبيرا من الجماهير منذ الساعة الأولى، حيث أبدت الجماهير تعاونا ملحوظا مع رجال الأمن وذلك من خلال التزام الجمهور بإجراءات الأمن وتعاونهم في عمليتي الدخول والخروج، كما قام رجال الأمن بتوزيع عدد كبير من النشرات التوعوية على الجمهور، إضافة إلى عرض إرشادات السلامة على شاشات الملعب.

وقال العميد محمد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن هذه تجربة حقيقية على استاد الجنوب الرياضي الذي يعد ثاني استاد تم تجهيزه لمونديال كأس العالم.

واعتبر السليطي ذلك نجاحا مكتملا وثقة في اللجنة الأمنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في إمكانات دولة قطر وقدرتها على تأمين هذا المونديال وتقديم بطولة مثالية تكون إرثا للعالم يبقى الحديث عنها طويلا.

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وأوضح أن جميع وحدات اللجنة الأمنية التي شاركت في تأمين المباراة أظهرت تفوقا في أدائها لمهامها الأمنية وتكامل للمنظومة الأمنية التي تعد طرفاً أصيلاً في أي فعالية رياضية كبرى.

وشدد على أن اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث جاهزة بشكل كامل واحترافي لتأمين مونديال كأس العالم 2022 والجماهير المتوقع حضورها من خلال توفير كافة وسائل الأمن والأمان، حيث تعهدت دولة قطر بتنظيم بطولة آمنة بشكل كامل.

ولفت إلى أن اللجنة وضعت خططا وخططا بديلة لتأمين نهائي كأس أمير البلاد وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية وتطبيق كافة المتطلبات الأمنية التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث تم وضع خطة أمنية شاملة أخذت بعين الاعتبار توفير الأمن والسلامة للجماهير واللاعبين والحكام.

وأشار إلى أن العناصر الأمنية بجميع الوحدات الأمنية التي شاركت في تأمين هذه المباراة هم نواة للعناصر الأمنية التي سوف تشارك في تأمين المونديال، حيث جرى إعدادهم بشكل جيد وإخضاعهم لبرنامج تطوير القادة لثقل مواهبهم الأمنية.

وأكد أن نجاح هذه المباراة على استاد من الاستادات التي يقام عليها المونديال "منحنا ثقة كبيرة وخبرة هائلة في كيفية تأمين البطولات والأحداث الرياضية الكبرى".