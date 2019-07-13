الكشف عن نظام تأهل منتخبات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022

ويطابق نظام التصفيات في كأس العالم 2022، نظيره في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.
وبحسب البيان الذي نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، تقام التصفيات على 3 مراحل كما يلي:
المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف من بين المنتخبات الـ28 المشاركة في الدور التمهيدي ستخوض مباراتي ذهاب وعودة أمام 14 منتخبا آخر (مباراة الذهاب ستلعب على أرض الفريق الأقل تصنيفا).
دور المجموعات:
سينضم 14 منتخبا المتأهلين من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقا وسيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات من خلال 4 مستويات، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.
قرعة دور المجموعات ستتم بناء على تقسيم المنتخبات الـ40 على 4 مستويات وفقا لتنصيف الاتحاد الدولي، على أن تضم كل مجموعة منتخب من كل مستوى.
CAF announce 2022 World Cup qualifiers format https://t.co/O2E2XMRCLn pic.twitter.com/1DpPzx3z2q— Sokkaa_RSS (@Sokkaa_RSS) ١١ يوليو ٢٠١٩
خروج المهزوم:
يتم تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.
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