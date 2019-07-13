الكشف عن نظام تأهل منتخبات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن نظام تصفيات كأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر، حيث ستقوم القارة الأفريقية بتحديد 5 منتخبات مشاركة من خلال 3 مراحل للتصفية.

ويطابق نظام التصفيات في كأس العالم 2022، نظيره في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.



وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات، وفقا لموقع " كينج فوت ".

وبحسب البيان الذي نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، تقام التصفيات على 3 مراحل كما يلي:

الدور التمهيدي:

سيتم إعفاء المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفا، وفقا لتصنيف فيفا من الدور التهيدي، على أن يخوض هذه المرحلة 28 منتخبا.

المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف من بين المنتخبات الـ28 المشاركة في الدور التمهيدي ستخوض مباراتي ذهاب وعودة أمام 14 منتخبا آخر (مباراة الذهاب ستلعب على أرض الفريق الأقل تصنيفا).

دور المجموعات:

سينضم 14 منتخبا المتأهلين من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقا وسيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات من خلال 4 مستويات، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

قرعة دور المجموعات ستتم بناء على تقسيم المنتخبات الـ40 على 4 مستويات وفقا لتنصيف الاتحاد الدولي، على أن تضم كل مجموعة منتخب من كل مستوى.

CAF announce 2022 World Cup qualifiers format https://t.co/O2E2XMRCLn pic.twitter.com/1DpPzx3z2q — Sokkaa_RSS (@Sokkaa_RSS) ١١ يوليو ٢٠١٩

خروج المهزوم:

يتم تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.