أستون فيلا على بعد خطوات من ضم تريزيجيه المصري

بات نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الأحد، على بعد خطوات من ضم جناح منتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن أستون فيلا، المتأهل حديثا إلى البريمر ليغ، توصل إلى اتفاق مع فريق قاسم باشا التركي لضم تريزيجيه "المصري"، البالغ من العمر 24 عاما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أستون فيلا، تمكن من الحصول على خدمات تريزيجيه قبل فريق سانت إيتيان الفرنسي، الذي كان يسعى لضمه في صفقة متوقع أن تصل إلى 8 مليون جنيه إسترليني.

وقالت "ذا صن" إن الصفقة شبه منتهية، ويتبقى أن يخضع تريزيجيه إلى الكشف الطبي فقط.

Aston Villa set to complete ninth summer signing within 48 hours https://t.co/N5dtY9AqAy — Mohsen Ramy (@MohsenRamy) July 21, 2019

وجذب تريزيجيه الفترة الماضية اهتمام أندية عديدة بعد تألقه مع فريق قاسم باشا، حيث سعت أندية جالاطا سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، ثم سانت إيتيان وأستون فيلا.

وأبرزت الصحيفة البريطانية أن تريزيجيه تفوق على محمد صلاح في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر، بدخوله ضمن أفضل فريق في دور المجموعات بدلا من نجم ليفربول الإنجليزي.

كما حقق تريزيجيه لقب أفضل لاعب أجرى مراوغات ناجحة ضد خصومه في الموسم الماضي بالدوري التركي، حيث قام بنحو 112 مراوغة ناجحة.

وينضم بتلك الطريقة تريزيجيه إلى خماسي الخط الهجومي، كورتني هوس، وجوتا، وأنور الغازي، بيرون إنجلز، ومات تارجت.