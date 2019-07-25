نورمحمدوف أكثر الرياضيين الروس جنيا للأموال

كما أصبح الأول من بين 40 رياضيا في مجال الرياضة والأعمال دون سن الأربعين، استند التصنيف إلى عاملين: الدخل السنوي للنجوم وشعبيتهم، أي مدى انتشار ذكرهم من قبل وسائل الإعلام، ومحركات البحث وعدد متابعيهم في الشبكات الاجتماعية، بحسب المجلة

ويبلغ دخل نورمحمدوف البالغ من العمر 30 عامًا 11.5 مليون دولار في السنة، في حين بلغ عدد متابعيه على إنستغرام 15.4 مليون متابع.

ولم يتلق نورمحمدوف أي هزائم بعد 11 نزال، بالإضافة إلى ذلك فإن شركات "تويوتا" و"غاريلا" أضيفوا في قائمة الرعاة الرسميين لبطل الفنون القتالية.

ووقع نور محمدوف عقدا جديدا مع "UFC" وفي سبتمبر/أيلول ينتظره نزال مع الأمريكي داستين بوري.