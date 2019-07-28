اتحاد الكرة المصري يعلن رسميا الفرق الهابطة والصاعدة للدوري الممتاز

اختتمت اليوم الأحد، مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بمباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك والتي انتهت لصالح الأحمر بهدف نظيف.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، الفرق الهابطة رسميا من الدوري الممتاز والفرق الصاعدة.

وهبط رسميا إلى الدوري الممتاز "ب" ثلاثة فرق هي: "بتروجت" بعدما حصل على المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

وأيضا هبط فريق "الداخلية" بعدما حل في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

وأخيرا تواجد نادي "النجوم" الذي تذيل الترتيب برصيد 26 نقطة.

فيما صعد إلى الدوري الممتاز "أ" ثلاثة فرق هي: "إف سي مصر" والذي يتواجد بالدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وأيضا عاد إلى الدوري الممتاز كل من: فريقي "أسوان وطنطا".