محمد صلاح في السعودية قبل الموسم الجديد (صورة)

وظهر محمد صلاح داخل الأراضي المقدسة في مكة المكرمة، أثناء أداء مناسك فريضة العمرة.
وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.
📸محمد صلاح 👑 في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة 🕋 قبل السفر واللحاق بمعسكر ليفربول في فرنسا 🔴 pic.twitter.com/bI6PtFU6cs— FilGoal (@FilGoal) July 29, 2019
وأعلن نادي ليفربول، أن محمد صلاح يتواجد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.
ومن المقرر أن تقام المواجهة في الرابع من أغسطس/ آب المقبل.
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