داني ألفيس ينضم إلى ساو باولو مجانا

أعلن نادي ساو باولو، المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع داني ألفيس، الظهير الأيمن السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية.

ووقع ألفيس، قائد البرازيل (36 عاما)، عقدا ينتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2022 عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو/ حزيران الماضي.

وألفيس هو اللاعب الوحيد الحائز على 40 لقبا مع الأندية ومنتخب البرازيل. وأشار ساو باولو إليه عند التعاقد معه باعتباره "اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كرة القدم".

😍🇾🇪 O meu craque veste a 10! É isso: @DaniAlvesD2 é o novo camisa 10 do Tricolor. Corre para comprar a sua, personalizada com o nome e o número dele: https://t.co/FqSdXLRPMh#DaniEstáAqui pic.twitter.com/MvM15DlIj8 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2019

​وسيلعب ظهير أيمن برشلونة ويوفنتوس السابق لأول مرة في البرازيل منذ عام 2002 مع باهيا.

وقال كارلوس أجوستو، رئيس ساو باولو، "دانييل ألفيس تجسيد لما تتصوره الإدارة لساو باولو. إنه أيضا اجتماعي للغاية ومتحمس لبلادنا".

وأضاف "في يوم ما قلت لدانييل إنه سيلعب في ساو باولو. اليوم أشعر بسعادة وفخر للوفاء بوعدي".

وقاد ألفيس، الذي خاض 115 مباراة مع البرازيل، منتخب بلاده إلى لقب كأس كوبا أمريكا على أرضها وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.