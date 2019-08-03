رينارد يصل السعودية لمباشرة مهامه مديرا فنيا للمنتخب

وصل المدرب الفرنسي إيرفي رينارد، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، لقيادة منتخبها الأول لكرة القدم، حتى مونديال قطر 2022.

وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، سيعقد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحافيا غدا.

وسيشهد المؤتمر الصحفي توقيع عقد رينارد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الكشف عن رؤيته للمرحلة المقبلة مع "الأخضر".

وكان رينارد استقال من تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم، عقب فشله في تخطي دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي استضافتها مصر مؤخرا.

ويمتلك رينارد سجلا لافتا في عالم كرة القدم، إذ سجل اسمه كأول مدرب في التاريخ يحقق كأس أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين حيث حققها مع منتخب زامبيا عام 2012، ثم مع منتخب ساحل العاج عام 2015، وسبق له أن نجح في إعادة منتخب المغرب "محطته الأخيرة" إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب امتد لـ20 عاما، كما قفز بمنتخب المغرب من المركز 80 في التصنيف الدولي إلى المركز 41.