نجم الجزائر يرفض أرسنال لينتقل إلى ميلان في صفقة قياسية

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع نجم وسط منتخب الجزائر الحائز على لقب أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر مؤخرا.

ونشر ميلان بيانا مرفقا بمقطع فيديو يظهر فيه مدافع الجزائر، إسماعيل بن ناصر، وهو مرتديا قميص الروسونيري، مشيرا إلى أنه وقع عقد لمدة 5 سنوات.

وقال النادي الإيطالي في عبارة ترويجية: "هل أنت مستعد لمحاربة إسماعيل.. أهلا بابن ناصر في ميلان".

وأفادت تقارير صحفية أن صفقة انتقال إسماعيل بن ناصر، 21 عاما، وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكي.

وأشار موقع "كالتشيو إيطاليا" إلى أن لاعب الوسط الجزائري، اجتاز بنجاح الاختبار الطبي مع ميلان، وسيحصل على راتب سنوي يصل إلى مليون ونصف المليون يورو.

وقال الموقع إن إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط إمبولي الإيطالي، كان أمامه أن يختار ما بين عرضين أحدهما من أرسنال، الذي لعب في أكاديمية شبابه عام 2015 قبل أن يتخلى عنه لإمبولي، وبين الميلان، ولكنه اختار عرض الفريق الإيطالي.

وقدم إسماعيل بن ناصر أداء متميزا مع منتخب الجزائر، وقاده للتتويج باللقب الأفريقي، وتم اختياره كأفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا.