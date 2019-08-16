رئيس ريال مدريد يأخذ قرضا لتمويل صفقة نيمار

دخلت مفاوضات خروج البرازيلي نيمار من أسوار باريس سان جيرمان مراحلها الأخيرة، وبخاصة بعد تأكيد اللاعب لأكثر من مرة رغبته بالخروج ودخول ريال مدريد في المفاوضات.

البرازيلي الذي أكد رغبته بالخروج من باريس سان جيرمان، فتح له النادي أبواب الخروج ليبدأ بالتفاوض مع برشلونة على سعر اللاعب وصفقة الانتقال.

الأمر الذي دفع ريال مدريد لدخول المفاوضات وبخاصة في ظل المطالب المالية التي يرغب بها النادي الباريسي.

وقد دفع ذلك رئيس الملكي، فلورنتيو بيريز، إلى طلب قرض مالي من إحدى المؤسسات المالية لتوفير المبلغ.

وفقا للمصادر، فإن الملكي مستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 100 إلى 120 مليون يورو من أجل شراء نيمار، بالإضافة لدخول لاعب أو اثنين في الصفقة.

وكيل أعمال اللاعب البرازيلي أكد على موافقة المهاجم بالانتقال لصفوف ريال مدريد.