صدمة جديدة لبرشلونة.. الكشف عن حجم إصابة سواريز

كشف نادي برشلونة الإسباني، حجم إصابة مهاجم الفريق ولاعب منتخب أوروغواي، لويس سواريز.

ولم يتمكن سواريز من إكمال مباراة برشلونة الأولى في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

ووفقا للموقع الرسمي لبرشلونة، يعاني سواريز من إصابة في "سمانة الساق اليمنى".

وأشار بيان نادي برشلونة الى أن استجابة عملية التأهيل واستجابة اللاعب لها سوف تحدد موعد عودته للملاعب من جديد.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2019

صحيفة "ماركا" أكدت أن سواريز سيغيب عن الملاعب لفترة من 3 إلى 4 أسابيع.

وكان برشلونة قد فقد خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال افتتاح الفريق لمشواره بالدوري الإسباني بسبب الإصابة.

واستهل برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني، بالخسارة أمام مضيفه أثلتيك بلباو بهدف دون رد.