بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز (0-1) في كأس مصر

تأهل نادي بيراميدز على حساب النادي الأهلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مرحلة دور الـ16، على استاد الجيش ببرج العرب.

سجل هدف بيراميدز البوركيني إريك تراوري في الدقيقة 55 وشهد اللقاء طرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد لقاء شهد تفوقاً تكتيكياً للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على حساب الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي.

اهداف مباراة الاهلي وبيراميدز 1/0

كأس مصر pic.twitter.com/PD06aoGfee — اهداف وملخصات (@9i0aYtADj3Pji8a) August 17, 2019

ويلتقي بيراميدز في دور الثمانية من عمر المسابقة فريق حرس الحدود في 28 أغسطس الجاري.

وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى النادي الأهلي من بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كافة البطولات.