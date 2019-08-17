بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز (0-1) في كأس مصر

سجل هدف بيراميدز البوركيني إريك تراوري في الدقيقة 55 وشهد اللقاء طرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد لقاء شهد تفوقاً تكتيكياً للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على حساب الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي.
اهداف مباراة الاهلي وبيراميدز 1/0— اهداف وملخصات (@9i0aYtADj3Pji8a) August 17, 2019
كأس مصر pic.twitter.com/PD06aoGfee
ويلتقي بيراميدز في دور الثمانية من عمر المسابقة فريق حرس الحدود في 28 أغسطس الجاري.
وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى النادي الأهلي من بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كافة البطولات.
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