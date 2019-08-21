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14:49 21 أغسطس/ أب 2019
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    قطر 2022

    "فيفا" يعلن موعد الكشف عن شعار مونديال قطر

    © Photo / الاتحاد القطري لكرة القدم
    رياضة
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    كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم المقبلة، والتي تستضيفها قطر في عام 2022.

    استوديو بي إن سبورت لتغطية أخبار مونديال قطر 2022
    © REUTERS / Naseem Zeitoon
    وكالة: الاقتصاد القطري تأثر ببناء منشآت كأس العالم 2022
    الدوحة - سبوتنيك. وقالت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، لوكالة "سبوتنيك": أعلن الفيفا في الشبكات الاجتماعية، أن إعلان الشعار الرسمي للبطولة سيتم في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن المرجح أن يتم تقديم الشعار خلال حملة خاصة في الشبكات الاجتماعية".

    ولم يكتف الفيفا بهذا بل زاد الأمر إثارة، وأكد أن هذا الشعار سيكون واحدا من أهم الشعارات في مسيرة بطولة كأس العالم، وأطلق مسابقة للتصويت على أفضل شعار على مدار تاريخ المونديال وانطلقت هذه المسابقة ابتداء من 19 أغسطس/آب، وحتى 2 سبتمبر/أيلول المقبل، وهي مسابقة لجماهير كرة القدم في العالم كله.

    جدير بالذكر، أن قطر تعد الدولة العربية الأولى التي ستستضيف بطولة كأس العام لكرة القدم، وعملت منذ اليوم الأول عند فوزها، بتشييد أرقى وأبهى الملاعب الخضراء، وستقام البطولة في سبعة مدن و12 ملعبا وستمتد من نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى ديسمبر/كانون الأول.

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    الكلمات الدلالية:
    فيفا, تنظيم كأس العالم 2022, كأس العالم 2022, قطر
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