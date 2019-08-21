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17:49 21 أغسطس/ أب 2019
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    لاعبا منتخب مصر محمد صلاح وعمرو وردة بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا

    أول رد من عمرو وردة على مطالبة محمد صلاح بعلاجه وإعادة تأهيله

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    رد اللاعب عمرو وردة على مطالبة نجم منتخب مصر، محمد صلاح، بضرورة الخضوع للعلاج وإعادة التأهيل، عقب اتهامه بالتحرش الجنسي.

    ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تصريحات حصرية من عمرو وردة يعقب فيها على تصريحات محمد صلاح بشأن أزمته مع منتخب مصر، ومساندة اللاعبين له عقب استبعاده من المعسكر إثر اتهامه بالتحرش الجنسي.

    محمد صلاح
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    محمد صلاح: لم أتدخل في أزمة عمرو وردة والمتحرش يحتاج للعلاج
    وقال عمرو وردة في تصريحات مقتضبة عبر "واتسآب": "مع كامل حبي واحترامي لمحمد صلاح، لكني لست بحاجة إلى تأهيل أو علاج".

    وتابع "هناك من يحاول أن يتصيد الأخطاء لي، وبشهادة مسؤولين من اتحاد الكرة المصري، فإن فيديو التحرش ثبت أنه مفبرك".

    ومضى "تصرفاتي عادية مثلي مثل الكثير من اللاعبين، لكن هناك من يتعمد تصيد الأخطاء لي، لكني لن أنسى دعم زملائي في المنتخب لي حتى تم التراجع عن قرار إيقافي".

    وكان محمد صلاح قد تحدث في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن اتهام عمرو وردة بالتحرش الجنسي، ومساندته له.

    أوضح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن تغريدته بعد أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر واتهامات التحرش، لم تكن بقصد الدعم.

    وقال صلاح "بالتأكيد لا، لأنني لست قائد المنتخب ولست مدير الفريق ولست المدرب".

    وأضاف "صدقوني لو كنت قويا لغيرت الكثير من الأشياء هناك. أنا لاعب ووضعوا الأمر على عاتقي".

    وتابع الدولي المصري "ما قصدت قوله إن هذا حدث من قبل وحدث الآن، نعم يجب أن يحصل على علاج أو إعادة تأهيل، للتأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا".

    وأتم صلاح "ما أعنيه ليس شخصا على وجه التحديد لكن بشكل عام، يحتاجون إلى إعادة التأهيل والعلاج من أجل ذلك، حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى".

    كما تحدث محمد صلاح عند حدوث أخطاء عديدة في معسكر المنتخب، التي أعاقت تركيز اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية، وأدت إلى خروجهم المخيب من البطولة القارية.

    وقال صلاح: "كان الناس يدخلون إلى المعسكر بسهولة، ويصلون إلى فندق الفريق بسهولة غير طبيعية".

    وتابع "في أحد الأيام لم أستطع النزول من الغرفة حتى الساعة التاسعة والنصف مساء، وعندما حاولت النزول كان أكثر من 200 شخص يحيطون بي، ثم يتحدث اتحاد الكرة معي، ويقول: لماذا تشكو؟!".

    وأردف "أشكو لأنني إنسان، يريد أن يكون مع زملائه، يريد أن يجلس ويستمتع بحياته، نحن فريق نحب بعضنا البعض كلاعبين نريد أن نستمتع بما نلعب ولن يحدث ذلك في ظل تلك الأجواء".

    واستطرد "لذا، عندما كنت أحاول أن أتحدث معهم (الاتحاد) أو أقول لهم شيئا، فهذا يكون نيابة عني وعن زملائي اللاعبين، لأنهم يتحدثون معي في أكثر من مرة، ويقولون لي: من فضلك، تحدث معهم، يمكنك أن تفعل شيئا معهم (اتحاد الكرة)".

    من جانبه، نفى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري المستقيل، الاتهامات التي وجهها محمد صلاح إلى الاتحاد.

    ونقلت الشبكة الأمريكية عنه قوله: "هذه نفس الاتهامات التي سمعناها منه (محمد صلاح) خلال كأس العالم".

    وتابع "يمكن لأي شخص تابع المعسكرين يدرك أن معسكر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كان منضبطا للغاية".

    كما قال نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر بأن محمد صلاح نجم ليفربول عانى قليلا من الحضور الجماهير في فندق الفراعنة، خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، ولكن دون حدوث مضايقات أمام غرف اللاعبين.

    وقال دونجا في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "الموضوع كان صعبا على صلاح فقط، حيث كان يحضر جمهور للمعسكر من أجل التصوير مع صلاح".

    واستدرك

    "لكنني كنت أرى ذلك أمرا طبيعيا لأن صلاح نجم كبير ويحضر له جمهور (من أخر الدنيا) لالتقاط الصور معه".

    وواصل "لا أرى في ذلك أزمة لأننا كنا منعزلين عن الناس ولم نواجه مشاكل، لكن المشكلة كانت عند صلاح فقط لأن أي شخص كان يعرف أن هذا مقر إقامة منتخب مصر كان يدخل لرؤية صلاح".

    واستمر "بالتأكيد تواجد الكثيرون في فندقنا، ولكن ليس لدرجة 200 شخص ولم يسببوا الكثير من الإزعاج لنا، ربما سبب ذلك إزعاجا لصلاح ولكن كان من النادر جدا جدا جدا أن يصعد أي شخص لغرف اللاعبين".

    وتقدم اتحاد الكرة المصري بالكامل باستقالته، نتيجة لخروج منتخب مصر المخيب من كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، بعد إصداره قرارا بإقالة الجهاز الفني للفراعنة بالكامل.

    وشهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل عقب خروج مصر المخيب، خاصة بعدما اتهم هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، اللاعبين بالتخاذل والاستهتار في معسكر المنتخب، مشيرا إلى أن المدير الفني، خافيير أجيري، أو قائد المنتخب، أحمد المحمدي، لم يتمكنا من ضبط أجواء معسكر الفراعنة.

    واتهم رمزي، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأنه كان ضعيف الشخصية، ولم يتمكن من السيطرة على معسكر المنتخب مع أحدث حالة من الفوضى.

    وقال رمزي كذلك، إنه تحدث مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حول حالة الاستهتار داخل معسكر المنتخب، والذي أشار إلى أنه مؤشر خطير، لكنهم جميعا خشوا من غضب أجيري.

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    الكلمات الدلالية:
    منتخب مصر, مصر, أخبار محمد صلاح, تألق محمد صلاح, محمد صلاح, عمرو وردة
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