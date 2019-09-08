زيدان يصر على ضم ريال مدريد للاعب الذي سيحتل عرش رونالدو ميسي في "الانتقالات الشتوية"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان، لا يزال مصرا على ضم اللاعب الذي يراه أنه من سيحتل عرش كريستيانو رونالد وليونيل ميسي في كرة القدم العالمية.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن زيدان لا يزال يفتح الخطوط من أجل ضم، الفرنسي الشاب كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير نقلا عن مصادر مقربة من زيدان أن مدرب الميرنغي، لا يزال يضع في أولويات فريقه ضم اللاعب ذو الـ20 عاما، حتى أن يتقدم قبل إمكانية أو حظوظ ضم ريال مدريد للفرنسي الآخر، بول بوغبا.

Real Madrid will move for Paris St-Germain's French forward Kylian Mbappe, 20, next summer. (Sport) pic.twitter.com/twKx6k9ELU — Transfer News Central (@TransferNewsCen) September 7, 2019

​وأشارت التقارير إلى أن زيدان، نجح فعليا في إقناع مبابي بضرورة الانضمام إلى ريال مدريد، من أجل احتلال عرش رونالدو وميسي، وتصدر قمة كرة القدم العالمية.

ولكن أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الأكبر في إقناع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتخلي عن خدمات مبابي.

ونقلت "سبورت" عن مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي: "المهاجم الشاب يضع نصب عينيه بصورة كبيرة، التتويج بالكرة الذهبية، والتربع على عرش أفضل لاعبي العالم، بعد انتهاء حقبة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وهو الحلم الذي يصعب تحقيقه من بوابة باريس سان جيرمان".

​وأضافت "حلم الكرة الذهبية، ورغبة اللاعب في التتويج بدوري الأبطال، بالإضافة إلى احترامه الكبير لمواطنه زين الدين زيدان، قد تكون جميعها عوامل حسم انتقال اللاعب إلى قلعة سانتياغو بيرنابيو في المستقبل".