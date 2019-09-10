نبيل فقير يتهم ليفربول بـ"ترويج الأكاذيب": كنت جاهزا لأكون بديل محمد صلاح

اتهم اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل، نبيل فقير، نادي ليفربول الإنجليزي بـ"ترويج الأكاذيب"، مشيرا إلى أنه كان جاهزا ليكون بديلا للنجم الدولي المصري، محمد صلاح.

وقال فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مزاعم ليفربول بشأن فشل صفقة انتقاله إلى الريدز "غير صحيحة بالمرة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ليفربول تراجع عن ضم نبيل فقير مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، بعدما فشل اللاعب في اجتياز الكشف الطبي، بسبب مشاكل في الركبة.

Full Fekir interview here, seems like a decent bloke. Hope he does well in La LIgahttps://t.co/OkQD2JpdwX — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) September 10, 2019

​وتابع اللاعب الجزائري الأصل، قائلا: "قيلت الكثير من الأكاذيب التي أثرت علي، خاصة تلك التي تتعلق بعائلتي، لقد تعرضنا للأذى بسبب تلك الشائعات المغلوطة".

وأضاف: "ما قيل لم يكن حقيقيًا، ركبتي جيدة، لقد أجريت فحصًا طبيا سريعا في كليرفونتين (معسكر التدريب الفرنسي)، لم يتبين أي إصابة تعلق بركبتي، وهل من المعقول أن يقدم رئيس ليون عرضا كبيرا للإبقاء على خدماتي ولدي مشاكل في الركبة؟".

وتابع: "أنت تريد معرفة الحقيقة؟ حتى أنا لا أعرف، خضعت للكشف الطبي وكنت جاهزا لتدعيم هجوم الفريق، ثم قرر ليفربول عدم إتمام الصفقة، في مرحلة ما أرادوا إقناعي بأن الأمر كان بسبب ركبتي لكن يجب عليهم تبرير ما حدث".

وأتم الفرنسي:

"الفحوصات الطبية التي أجريتها في كليرفونتين كانت واضحة تماما، ركبتي بخير تماما وأشعر أنني بخير، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق في ركبتي".

وبعد فشل صفقة انتقاله إلى النادي الإنجليزي، انتقل نبيل فقير، 26 عاما، من ليون الفرنسي إلى نادي ريال بيتيس الإسباني.