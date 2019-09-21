بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد (8-0) في الدوري الإنجليزي

سحق حامل اللقب مانشستر سيتي، ضيفه واتفورد بثمانية أهداف نظيفة، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في سادس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف مانشستر سيتي، ديفيد سيلفا، وأجويرو من ركلة جزاء، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا "هاتريك"، ونيكولاس أوتاميندي، وكيفن دي بروين.

ودخل نادي مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله 5 أهداف خلال المباراة التي جمعته بضيفه واتفورد في الأسبوع السادس من المسابقة.

وسجل "السيتي" أهدافه الخمسة، في الدقائق الـ17 الأولى من المباراة، ليصبح بذلك أول فريق يسجل هذا الكم من الأهداف في "البريميرليغ"، خلال هذه المدة القصيرة.

🆕 أرقام قياسية في إنتصار مانشستر سيتي 🔥



🔵 أول فريق يسجل 5⃣ أهداف في الـ 18 دقيقة الأولى باحدى مباريات البريميرليج.

🔵 أجويرو سجل 💯 هدف في ملعب فريقه وثالث لاعب يسجل +💯 في ملعب واحد.

🔵 بيرناردو سيلفا سجل أول هاتريك في مسيرته وبات 3⃣برتغالي يحقق الثلاثية في الدوري الإنجليزي. pic.twitter.com/UrKEqMD7cT — #TheBest 🏆 - عربي (@fifacom_ar) September 21, 2019

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني وراء المتصدر ليفربول (15 نقطة) الذي سيلعب غدًا الأحد أمام تشيلسي، بينما تجمد رصيد واتفورد عند نقطتين في ذيل الترتيب.