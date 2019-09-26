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    الكشف عن تطورات الحالة الصحية للاعب الأهلي مؤمن زكريا

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية مصرية عن تطورات الحالة الصحية للاعب الأهلي، مؤمن زكريا.

    نشرت صحيفة "الوطن" المصرية، تصريحات حصرية من مؤمن زكريا، التي قال فيها إنه عاد لتوه من ألمانيا بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

    رئيس النادي الأهلي الجديد محمود الخطيب
    © AP Photo / AMR NABIL
    بعد عرض مرتضى منصور... الأهلي المصري يصدر بيانا بشأن علاج مؤمن زكريا
    وتابع "أجريت أشعة وتحاليل في ألمانيا ولا زلت أنتظر رد الأطباء، وعلى أساسه سنعلم متى سأسافر مرة أخرى".

    واستمر "أتابع مع أناس كل ما يحدث في ألمانيا بشأن تشخيص حالتي، ولا زلت أنتظر التقرير الذي على أساسه سيتم تحديد البرنامج العلاجي بالكامل".

    وظهر مؤمن زكريا في الأهلي، صباح اليوم، برفقة وكيل أعماله أحمد يحيى، حيث عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، تحدث خلالها عن أخر التطورات في موضوع إصابته، والبرنامج العلاجي الذي وضعه له الطبيب الألماني لتنفيذه لتعافيه من الإصابة.

    وكان مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن في وقت سابق تحمل النادي جميع تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.

    وأكد الخطيب لـ مؤمن زكريا "الأهلي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد".

    وتابع البيان، "لم نكن بحاجة للإعلان عن كل تلك التفاصيل، سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف محمود الخطيب لأن سياسة النادي لم تتغير ولن يتخلى يوما عن أبنائه".

    ويُعطي الخطيب "اهتماما خاصا بـ مؤمن زكريا منذ علمه بإصابته والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية". بحسب البيان.

    وكان مؤمن زكريا قد ظهر في حديث تليفزيوني ليتحدث عن إصابته، ولكن "حاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرا من النادي.

    وكان خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق، قد أعلن أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر علاج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على نفقته الخاصة.

    انظر أيضا:

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    أخبار رياضة, إصابة لاعب, إصابة, الأهلي
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