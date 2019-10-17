إسبانيا... تأجيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة لدواع أمنية

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، في ظل الاحتجاجات الحالية في إقليم كتالونيا.

ووفقا لموقع "سبورت"، فإن اللجنة استقرت على تأجيل المباراة، التي كان من المُقرر إقامتها 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في ملعب "كامب نو"، إلى 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب "كامب نو" إلى "سانتياغو برنابيو"، لكن ريال مدريد وبرشلونة رفضا الأمر.

ورفض الأمن الإسباني، إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم في شوارع برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.