بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والسد 2-4 في إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا

واستفاد الهلال من فوزه ذهابا في الدوحة بنتيجة 4-1، ليتأهل الفريق السعودي بعد فوزه (6-5) في مجموع المباراتين.
#الهلال إلى النهائي #الهلال 6 - 5 #السد #دوري_ابطال_اسيا #واس_رياضي pic.twitter.com/OryYUmusvZ— واس الرياضي (@SPA_Spor) October 22, 2019
رباعية السد القطري حملت توقيع أكرم عفيف وتي هي نام وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام، فيما سجل هدفي الهلال، سالم الدوسري وبافتيمبي جوميز.
#الهلال_والسد_دوري_اسيا— Yassir (@Mr_yassir94) October 22, 2019
دوري ابطال اسيا الهلال 2 × 4 السد
اهداف المباراة كاملة ! HD
ناااار ياحبيبي ناااار
شاهدوا واستمتعوا
❤❤❤
pic.twitter.com/NLTJ2TpLDS
ليتأهل الهلال السعودي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخه.
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