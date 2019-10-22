بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والسد 2-4 في إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-4، في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد الهلال من فوزه ذهابا في الدوحة بنتيجة 4-1، ليتأهل الفريق السعودي بعد فوزه (6-5) في مجموع المباراتين.

رباعية السد القطري حملت توقيع أكرم عفيف وتي هي نام وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام، فيما سجل هدفي الهلال، سالم الدوسري وبافتيمبي جوميز.

#الهلال_والسد_دوري_اسيا

دوري ابطال اسيا الهلال 2 × 4 السد



اهداف المباراة كاملة ! HD

ناااار ياحبيبي ناااار

شاهدوا واستمتعوا

❤❤❤

pic.twitter.com/NLTJ2TpLDS — Yassir (@Mr_yassir94) October 22, 2019

ليتأهل الهلال السعودي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخه.