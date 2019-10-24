والد نورمحمدوف يعلق على وصول ماكريغور إلى موسكو

علّق والد بطل الفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، عبد المناف نورمحمدوف، على وصول المقاتل الإيرلندي كونور ماكريغور إلى موسكو.

وكتب نورمحمدوف على صفحته إنستغرام: "ماكغريغور الآن في أوكرانيا، قرروا، ماذا سنفعل به في موسكو".

عقد ماكغريغور مؤتمرا صحفيا في كييف، يوم أمس 23 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تحدث عن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. واليوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، من المقرر أن يعقد الإيرلندي مؤتمرا صحفيا في موسكو، حيث من المتوقع أن يتحدث عن خططه المستقبلية.

وقال والد نورمحمدوف، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أنه يرغب في حدوث مبارزة بين ابنه وماكغريغور في موسكو.

كما وجه الإيرلندي رسالة إلى البطل الروسي نورمحمدوف عن استعداده لمواجهته في نزال ثأري في موسكو.

وخسر ماكغريغور في آخر مواجهة له مع نورمحمدوف، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وحصل نورمحمدوف على حزام البطولة "UFC" للوزن الخفيف.