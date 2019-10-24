أهداف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا (1 – صفر)

تمكن نادي الزمالك من حصد تأهل صعب بفوزه السنغالي مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف دون رد.

وجاء هدف الزمالك الوحيد، عن طريق النيران الصديقة عن طريق مدافع الفريق السنغالي دجيبريل ديوب في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وكانت جماهير الفريق الأبيض قد ظنت أن مصطفى محمد هو من سجل الهدف، بسبب اشتراكه في الكرة مع المدافع السنغالي.

ويشار إلى أن نادي الزمالك قد فاز بالكونفدرالية الأفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أزمة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السغالي، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بيانا، بعد اجتماع أقامته اليوم بمقرها في القاهرة، أكدت خلاله إعادة المباراة بين الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب ضد جينيراسيون في السنغال بنتيجة (2-1).

وحدثت أزمة عند إقامة مباراة الإياب التي كان محددا لها يوم 29 سبتمبر / أيلول الماضي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد رفض الأمن إقامة اللقاء على ملعب بترسبورت، بحضور جماهيري وطلب نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ورفض فريق جينيراسيون نقل اللقاء لعدم إخطاره قبلها بـ10 أيام كما اعترض على ما ذكره الزمالك بأن هناك دواعٍ أمنية أدت للقرار، وامتنع النادي السنغالي عن الذهاب إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض لقاء الإياب.

هدف الزمالك الاول في مرمي جينراسيون فوت.pic.twitter.com/sBsg6l6vxJ — المختلط 1911 (@Mokhtalat1911) October 24, 2019

​وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا بتوقيع الغاني أنتوني بافوي السكرتير العام المساعد يؤكد موافقته على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، كما عقد الاجتماع الفني للقاء وأيضا تواجد الحكام ومراقب اللقاء.

وقدم النادي السنغالي شكوى للاتحاد الأفريقي الذي أرجأ اعتماد قراره النهائي بخصوص اللقاء إلى اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة غدًا الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.