بالصور... الأهلي المصري يكشف عن قمصيه الثالث

كشف النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، النقاب عن القميص الثالث للفريق الأول بالقلعة الحمراء بعد الإعلان عن الزي الرسمي والاحتياطي على مدار الفترة الماضية.

وجاء القميص الثالث للأهلي قريبا من اللون "البستاج" والذي تم الكشف عنه اليوم، بينما جاء الزي الرسمي بالأحمر التقليدي والثاني من اللون الأسود بعد إلغاء اللون الأزرق.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب النيجيري جونيور أجاي، وهو يرتدي الزي الثالث للمارد الأحمر.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لخوض معسكر إعداد خارجي بالإمارات، قبل العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لمنافسات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.