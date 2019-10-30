بالصور... الأهلي المصري يكشف عن قمصيه الثالث

وجاء القميص الثالث للأهلي قريبا من اللون "البستاج" والذي تم الكشف عنه اليوم، بينما جاء الزي الرسمي بالأحمر التقليدي والثاني من اللون الأسود بعد إلغاء اللون الأزرق.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب النيجيري جونيور أجاي، وهو يرتدي الزي الثالث للمارد الأحمر.
إليكم قميص فريقنا الثالث 👕 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/erV1hLlj92— النادي الأهلي (@AlAhly) October 30, 2019
ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لخوض معسكر إعداد خارجي بالإمارات، قبل العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لمنافسات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.
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