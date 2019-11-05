رسميا... ليفربول سيلعب في إنجلترا وقطر خلال 24 ساعة

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي أن مواجهة ليفربول مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية ستقام يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مواجهة ليفربول في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، الذي تستضيف قطر منافساته في شهر ديسمبر المقبل، ويلعب بطل أوروبا مباشرة في الدور نصف النهائي.

ووفقا لبيان الرابطة سيكون ليفربول مضطرا لخوض المواجهتين بقائمتين مختلفتين، حيث يستحيل خوض الفريق مواجهتين في يومين متتاليين بالأراضي الإنجليزية والقطرية بالقائمة ذاتها.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019

وذكرت رابطة الأندية المحترفة أنها قامت بالتنسيق مع ليفربول بشأن ضمان خوضه مواجهة الدور ربع النهائي بـ "كأس كاراباو" بأفضل قائمة متاحة من اللاعبين، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد هدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في حالة عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه خلال شهر ديسمبر.