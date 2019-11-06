بالفيديو... أهداف بايرن ميونيخ وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا (2 – 0)

تمكن فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، من تحقيق فوز مريح على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد.

وجاءت تلك المباراة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بايرن ميونخ الأول " ليفا "



via @i7S8R pic.twitter.com/Ia8XmBIcbO — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD1200) November 6, 2019

​وسجل ثنائية الفريق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 69، وإيفان بيريسيتش في الدقيقة 89.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووول بايرن ميونخ الثاني



via @i7S8R pic.twitter.com/Hn9dYJIrd5 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD1200) November 6, 2019

​وبذلك الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية بفارق 8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني، توتنهام هوتسبر البريطاني.

وبتلك النتيجة، أصبح بايرن ميونيخ أول المتأهلين إلى الدور المقبل، بجانب يوفنتوس الذي ضمن التأهل عن المجموعة الرابعة.