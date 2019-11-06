بالفيديو... أهداف بايرن ميونيخ وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا (2 – 0)

وجاءت تلك المباراة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بايرن ميونخ الأول " ليفا "— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD1200) November 6, 2019
via @i7S8R pic.twitter.com/Ia8XmBIcbO
وسجل ثنائية الفريق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 69، وإيفان بيريسيتش في الدقيقة 89.
قوووووووووووووووووووووووووووووووووووول بايرن ميونخ الثاني— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD1200) November 6, 2019
via @i7S8R pic.twitter.com/Hn9dYJIrd5
وبذلك الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية بفارق 8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني، توتنهام هوتسبر البريطاني.
وبتلك النتيجة، أصبح بايرن ميونيخ أول المتأهلين إلى الدور المقبل، بجانب يوفنتوس الذي ضمن التأهل عن المجموعة الرابعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)