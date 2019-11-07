بالفيديو... "خمسينة شاي" على دكة منتخب مصر تشعل مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الخميس، بسبب ما وصف بـ"خمسينة شاي" على دكة منتخب مصر.

خطفت لقطة محمد عواد، الأنظار التي ظهر فيها على دكة بدلاء منتخب مصر، وهو ممسكا بكوب من الشاي، خلال مباراة الفراعنة الودية أمام ليبيريا، على ملعب برج العرب.

#سوبر_كوره | تشرب ايه اشرب شاى..عواد يخطف الأنظار على "دكة" المنتخب أمام ليبيرياhttps://t.co/Lr0IvZ2svw

حسين الشحات

زيزو

الشوط الاول pic.twitter.com/H4Wc5FCL0y — Super Kora سوبر كورة (@superkora) November 7, 2019

وجاءت تلك المباراة استعدادا لمواجهات مصر أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني، في تصفيات كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".

​وكان منتخب مصر قد فاز في المباراة الودية أمام ليبيريا بهدف دون رد، سجله حمدي فتحي في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، في ثاني تجارب حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.