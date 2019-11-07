بالفيديو... "خمسينة شاي" على دكة منتخب مصر تشعل مواقع التواصل

خطفت لقطة محمد عواد، الأنظار التي ظهر فيها على دكة بدلاء منتخب مصر، وهو ممسكا بكوب من الشاي، خلال مباراة الفراعنة الودية أمام ليبيريا، على ملعب برج العرب.وجاءت تلك المباراة استعدادا لمواجهات مصر أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني، في تصفيات كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".
#سوبر_كوره | تشرب ايه اشرب شاى..عواد يخطف الأنظار على "دكة" المنتخب أمام ليبيرياhttps://t.co/Lr0IvZ2svw— Super Kora سوبر كورة (@superkora) November 7, 2019
حسين الشحات
زيزو
الشوط الاول pic.twitter.com/H4Wc5FCL0y
وكان منتخب مصر قد فاز في المباراة الودية أمام ليبيريا بهدف دون رد، سجله حمدي فتحي في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، في ثاني تجارب حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.
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