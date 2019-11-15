آل الشيخ يستقبل ميسي ويقدم له عرضا...فيديو

استضاف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، خلال تواجد الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية تحضيرا للقاء البرازيل.

أجرى تركي آل الشيخ لقاء مع نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خال تواجد الأخير في المملكة العربية السعودية، التي ستحتضن لقاء وديا اليوم الجمعة بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي.

وتحدث آل الشيخ، قائلا: "سعيد برؤيتك في المملكة، كما آمل بلقائك في العام القادم خلال لقاء فريقي ألميريا مع برشلونة، وآمل بأن تصبح بفريقي بعد 5 سنوات عندما يصبح ثمنك أرخص".

وأضاف آل الشيخ: "تشاهد كيف تغيرات المملكة من 5 سنين حتى الآن، الكثير من الأشياء تغيرت، الأمير محمد بن سلمان غير الكثير وأصبح كل العالم يأتي إلينا، هو يبني الآن السعودية الجديدة".

تركي آل الشيخ للنجم الأرجنتيني ميسي: أنا سعيد بعودتك هنا، هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في السعودية منذ زيارتك الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان غير الكثير وأصبح كل العالم يأتي إلينا.. هو يبني الآن السعودية الجديدة pic.twitter.com/EXfk1yPxtr — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 14, 2019

كما تحدث آل الشيخ عن أمله بأن يفوز فريق الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا، ويحقق اللقب القاري.

يذكر بأن ميسي يتواجد في المملكة العربية السعودية رفقة منتخب بلاده لخوض مباراة ودية أمام المنتخب البرازيلي والمقرر إقامتها اليوم الجمعة على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.