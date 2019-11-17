الاتحاد الهولندي يعلن غياب القائد فان دايك عن مباراة إستونيا

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إن القائد فيرجيل فان دايك سيغيب عن مواجهة إستونيا يوم الثلاثاء في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لأسباب شخصية.

ولعب مدافع ليفربول البالغ عمره 28 عاما 90 دقيقة في تعادل هولندا بدون أهداف مع إيرلندا الشمالية أمس السبت ليضمن منتخب بلاده التأهل لأول بطولة كبرى منذ 2014.

وغابت هولندا عن بطولة أوروبا 2016 في فرنسا بالإضافة إلى كأس العالم في روسيا العام الماضي.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان إن فريق المدرب رونالد كومان سيختتم مبارياته في التصفيات في أمستردام بدون فان دايك. وفقا لـ "رويترز".

وتملك هولندا 16 نقطة من سبع مباريات متأخرة بنقطتين عن ألمانيا متصدرة المجموعة الثالثة.

وشارك فان دايك في جميع مباريات ليفربول المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحل فريق المدرب يورجن كلوب ضيفا على كريستال بالاس صاحب المركز 12 يوم السبت المقبل.