الاتحاد الهولندي يعلن غياب القائد فان دايك عن مباراة إستونيا

ولعب مدافع ليفربول البالغ عمره 28 عاما 90 دقيقة في تعادل هولندا بدون أهداف مع إيرلندا الشمالية أمس السبت ليضمن منتخب بلاده التأهل لأول بطولة كبرى منذ 2014.
وغابت هولندا عن بطولة أوروبا 2016 في فرنسا بالإضافة إلى كأس العالم في روسيا العام الماضي.
وقال الاتحاد الهولندي في بيان إن فريق المدرب رونالد كومان سيختتم مبارياته في التصفيات في أمستردام بدون فان دايك. وفقا لـ "رويترز".
🦁 𝗕𝗔𝗖𝗞 on the big stage!#EURO2020 #TheNewWave pic.twitter.com/B7C6IY7vwa— OnsOranje (@OnsOranje) November 16, 2019
وتملك هولندا 16 نقطة من سبع مباريات متأخرة بنقطتين عن ألمانيا متصدرة المجموعة الثالثة.
وشارك فان دايك في جميع مباريات ليفربول المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ويحل فريق المدرب يورجن كلوب ضيفا على كريستال بالاس صاحب المركز 12 يوم السبت المقبل.
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