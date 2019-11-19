بالفيديو... أهداف وركلات ترجيح مباراة كوت ديفوار وغانا في قبل نهائي أمم أفريقيا

حسم المنتخب الإيفواري أولى البطاقات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعدما تفوق على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة انتهيا بالتعادل الإيجابي (2-2)، فاحتكم المنتخبان لركلات الترجيح في قبل نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وبهذا الفوز يكون المنتخب الإيفواري هو أول المتأهلين من القارة الأفريقية للأولمبياد، لينتظر الفائز من لقاء مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم، الثلاثاء.

وتتأهل ثلاثة منتخبات أفريقية إلى الأولمبياد، هم بطل البطولة الأفريقية المقامة حاليا في مصر، ووصيفه، وكذلك الفريق صاحب المركز الثالث.

وينتظر منتخب كوت ديفوار الفائز من لقاء مصر وجنوب أفريقيا لمواجهته أيضا في المباراة النهائية لأمم أفريقيا تحت 23 عام، والتي ستقام يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة.