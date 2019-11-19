بالفيديو والصور... مصر تصعد إلى نهائي أفريقيا تحت 23 عاما وتحجز مقعدا في أولمبياد طوكيو

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.
الجماهير المصرية تحتفل في المدرجات #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/GnY6i54ngj— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019
وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في أفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل 6 مرات فقط.
🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #TotalAFCONU23 @EFA @Pharaohs pic.twitter.com/kU302Xtumg— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019
وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.
⚽️ @RamadanSobhi ➡️ 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/uvqSx5m3ms— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019
وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.
سجل أهداف المباراة كل من رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 وعبد الرحمن مجدي في الدقائق 85 و89.
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