بالفيديو والصور... مصر تصعد إلى نهائي أفريقيا تحت 23 عاما وتحجز مقعدا في أولمبياد طوكيو

فاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0 في استاد القاهرة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في أفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل 6 مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

سجل أهداف المباراة كل من رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 وعبد الرحمن مجدي في الدقائق 85 و89.

يتبع...