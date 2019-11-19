بالفيديو... أهداف مباراة مصر وجنوب أفريقيا 3-0 في قبل نهائي أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على جنوب أفريقيا (3-0)، اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عاما.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصر في الدقيقة 58، إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليحرز رمضان صبحي هدف التقدم، بعد مرور 59 دقيقة.

هدف ⚽️



رمضان صبحي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويشعل المدرجات!



🇿🇦 0 -1 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/zGP4vBQwG6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق عبد الرحمن مجدي، من كرة سريعة انطلق بها، وسددها في الشباك بالدقيقة 84.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثالث، في الدقيقة 89، من تسديدة بعيدة ومباغتة، أخطأ الحارس في الإمساك بها، لتسقط من يديه وتذهب إلى الشباك.

هدف ⚽️



الثالث يا فراعنة 🤩 عبدالرحمن مجدي يعود مرة أخرى!



🇿🇦 0 -3 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/Kgxt68yuCx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

وانتهت المباراة في النهاية بثلاثية دون رد ليعلن الفراعنة عن تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو رسميا.

وسوف يلتقي منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادم في نهائي البطولة.