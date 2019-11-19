بالفيديو... أهداف مباراة مصر وجنوب أفريقيا 3-0 في قبل نهائي أمم أفريقيا

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصر في الدقيقة 58، إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليحرز رمضان صبحي هدف التقدم، بعد مرور 59 دقيقة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
رمضان صبحي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويشعل المدرجات!
🇿🇦 0 -1 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/zGP4vBQwG6
ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق عبد الرحمن مجدي، من كرة سريعة انطلق بها، وسددها في الشباك بالدقيقة 84.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
عبدالرحمن مجدي بالضربة القاضية 👊
🇿🇦 0 -2 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/tdd3l4i47J
وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثالث، في الدقيقة 89، من تسديدة بعيدة ومباغتة، أخطأ الحارس في الإمساك بها، لتسقط من يديه وتذهب إلى الشباك.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
الثالث يا فراعنة 🤩 عبدالرحمن مجدي يعود مرة أخرى!
🇿🇦 0 -3 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/Kgxt68yuCx
وانتهت المباراة في النهاية بثلاثية دون رد ليعلن الفراعنة عن تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو رسميا.
#كرة_القدم ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
هكذا احتفل القائد مع زملائه!#beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/gMxQZEFAsU
وسوف يلتقي منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادم في نهائي البطولة.
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