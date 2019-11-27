حقيقة استغناء الأهلي المصري عن خدمات مؤمن زكريا وعدم تحمل تكاليف علاجه

قال الإعلامي المصري هاني حتحوت، إن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى خطاب استغناء من ناديه، دون إخطاره.

وتابع حتحوت، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، قائلا: "خطاب الاستغناء وصل إلى منزل مؤمن زكريا، وقد تكون هذه الخطوة قانونية كون لا يوجد عقد مفعل بين الطرفين".

وأضاف: "في 14 سبتمبر أعلن الأهلي تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، وحصوله على مستحقاته المالية سواء انضم لقائمة الفريق أم لا، لكن ما حدث أن القلعة الحمراء أبلغت اللاعب أنها لن تستطيع تحمل تكاليف علاجه وتعاقده، قبل إرسال خطاب الاستغناء".

واختتم هاني حتحوت، حديثه: "مؤمن زكريا يرى أن موقف الأهلي غريب، وربما يصدر الأحمر بيانا للتوضيح".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني الحالي وبيراميدز السابق، تركي آل الشيخ، استقبل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري خلال تواجده في المملكة.

ونشر آل الشيخ فيديو على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، يظهر فيه برفقة مؤمن زكريا الذي كان ضيفه، متسائلا عن مدى تحسن حالته.

وعلق رئيس هيئة الترفيه، قائلًا: "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه، ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله، السعودية ومصر أيد واحدة، واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور".