بالفيديو... أهداف مباراة قطر واليمن (6 – 0) في "خليجي 24"

وبذلك الفوز تمكن العنابي القطري من حصد النقاط الثلاث الأولى بنفس الرصيد مع المنتخب الإماراتي.
وافتتح التسجيل لمنتخب قطر عبد الكريم حسن الحاج في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 37 من زمن المباراة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019
في #خليجي24 بداية مثالية للعنابي بأقدام عبد الكريم حسن في #اليمن_قطر!
اليمن 0 قطر 1#beINGulfCup pic.twitter.com/FWt32Ybl59
وسجل المعز علي عبد الله الهدف الثالث للعنابي القطري في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019
في #خليجي24 تسديدة صاروخية من عبد الكريم حسن في #اليمن_قطر
اليمن 0 قطر 2#beINGulfCup pic.twitter.com/5Kgll0ZL48
وسجل عبد الكريم حسن الحاج هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والرابع لمنتخب قطر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019
في #خليجي24 الثالث من المعز علي بأجمل طريقة ضمن لقاء #اليمن_قطر
اليمن 0 قطر 3#beINGulfCup pic.twitter.com/fHrmpBHJk7
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019
في #خليجي24 هاتريك تاريخي من عبد الكريم حسن في #اليمن_قطر
اليمن 0 قطر 4#beINGulfCup pic.twitter.com/rzzVk1TH2b
وسجل عبد الله عبد السلام الأحرق، الهدف الخامس لمنتخب قطر في الدقيقة 85.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019
في #خليجي24 الأهداف تسجل هكذا في #اليمن_قطر
اليمن 0 قطر 5#beINGulfCup pic.twitter.com/BldpR4gsri
وأكمل أكرم حسن عفيف نصف دستة الأهداف القطرية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019
في #خليجي24 أكرم عفبف يشارك في المهرجان التهديفي في #اليمن_قطر
اليمن 0 قطر 6#beINGulfCup pic.twitter.com/yqoNke02Ut
وينتظر المنتخب القطري مواجهة حاسمة لتأهله إلى الدور المقبل أمام الإمارات يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول.
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