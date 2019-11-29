بالفيديو... أهداف مباراة قطر واليمن (6 – 0) في "خليجي 24"

انتزع منتخب قطر، مساء اليوم الجمعة، فوزا عريضا على منتخب اليمن بسداسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة "خليجي 24" المقامة في الدوحة.

وبذلك الفوز تمكن العنابي القطري من حصد النقاط الثلاث الأولى بنفس الرصيد مع المنتخب الإماراتي.

وافتتح التسجيل لمنتخب قطر عبد الكريم حسن الحاج في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

هدف ⚽️



في #خليجي24 بداية مثالية للعنابي بأقدام عبد الكريم حسن في #اليمن_قطر!



اليمن 0 قطر 1#beINGulfCup pic.twitter.com/FWt32Ybl59 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019

​وسجل المعز علي عبد الله الهدف الثالث للعنابي القطري في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

هدف ⚽️



في #خليجي24 تسديدة صاروخية من عبد الكريم حسن في #اليمن_قطر



اليمن 0 قطر 2#beINGulfCup pic.twitter.com/5Kgll0ZL48 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019

​وسجل عبد الكريم حسن الحاج هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والرابع لمنتخب قطر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

هدف ⚽️



في #خليجي24 الثالث من المعز علي بأجمل طريقة ضمن لقاء #اليمن_قطر



اليمن 0 قطر 3#beINGulfCup pic.twitter.com/fHrmpBHJk7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019

هدف ⚽️



في #خليجي24 هاتريك تاريخي من عبد الكريم حسن في #اليمن_قطر



اليمن 0 قطر 4#beINGulfCup pic.twitter.com/rzzVk1TH2b — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019

وسجل عبد الله عبد السلام الأحرق، الهدف الخامس لمنتخب قطر في الدقيقة 85.

وأكمل أكرم حسن عفيف نصف دستة الأهداف القطرية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

هدف ⚽️



في #خليجي24 أكرم عفبف يشارك في المهرجان التهديفي في #اليمن_قطر



اليمن 0 قطر 6#beINGulfCup pic.twitter.com/yqoNke02Ut — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019

​وينتظر المنتخب القطري مواجهة حاسمة لتأهله إلى الدور المقبل أمام الإمارات يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول.