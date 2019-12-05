إبراهيموفيتش يلمح إلى فريقه الجديد بإشارات غامضة

لا يزال مصير المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، يثير الكثير من التساؤلات حول وجهته القادمة، في الوقت الذي أكد فيه عدم تمديد تعاقده مع ناديه الأمريكي السابق، لوس أنجلوس.

أثار السويدي بتصريحاته الأخيرة الكثير من علامات الاستفهام حول وجتهته القادمة.

وقال السويدي في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن رغبته في اللعب لفريق يجب أن يعود للانتصارات ويتعين عليه تجديد تاريخه، قائلا: "سأذهب إلى فريق يجب أن يفوز مرة أخرى، ويتعين عليه تجديد تاريخه، ويبحث عن خوض تحد ضد الجميع، وهذا فقط ما سيجعلني أجد الدوافع اللازمة لمفاجأتكم مرة أخرى".

وحول تجربته في أمريكا، قال زلاتان: "أنا سعيد جدا لأني خضت تجربة لوس أنجلوس غالاكسي، فبعد الإصابة قال كثير من الناس إنني لن أتمكن من اللعب مجددا، لكني أظهرت أنه ما زال بإمكاني صنع الفارق".

وأضاف: "لا يتعلق اختيار النادي فقط بكوني لاعب كرة قدم، لكن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون متوازنة، مثل مصلحة العائلة... أراكم قريبا في إيطاليا"، ويعد ميلان أكثر ناد تربطه التقارير الصحفية بضم إبراهيموفيتش، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.