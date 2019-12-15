الجحيم في انتظار ريال مدريد وتشيلسي.... مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لسحب قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، والتي من المتوقع أن تشهد مواجهات نارية.

ومن المقرر أن تجرى القرعة ظهر غدا الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، وستشهد 8 مواجهات، وفق قواعد محددة وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتقضي تلك القواعد، بعدم مواجهة أي فريقين من دولة واحدة في تلك القرعة، كما تحظر أيضا مواجهة فريقين تصدرا مجموعتيهما أو فريقين احتلا المركز الثاني.

🏆Fantasy Champions League Tournament🏆



Welcome everyone to the Round Of 16 draw of the FCL Tournament‼️



🔶Each group winners go into Pot 1.

🔶Each groups runner ups go into Pot 2.



Let's begin with the Draws🏆🔥 pic.twitter.com/OacKohztYK — FPL Akash (@FPLAkash) December 12, 2019

​كما تحظر القرعة أيضا أن يتواجه فريقان كان مع بعضهما البعض في نفس المجموعة.

مستويات القرعة

ويضم المستوى الأول في القرعة 8 أندية، تصدرت مجموعتها، وهي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ ولايبزغ الألمانيين، ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين ويوفينتوس الإيطالي.

أما المستوى الثاني للقرعة، فيضم: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وتوتنهام وتشلسي الإنجليزيين، وأتلانتا ونابولي الإيطاليين، وليون الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.

جحيم ريال مدريد وتشيلسي

وتسببت تلك القواعد، وفقا لما نشرته صحيفة "الصن" البريطانية في مواجهات وصفتها الصحيفة بـ"الجحيم" بالنسبة لفريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

ووفقا لقواعد "يويفا" فريال مدريد مثلا لن يمكنه مواجهة باريس سان جيرمان، لأنه كان متصدر مجموعته، ولن يواجه برشلونة أو فالنسيا لأنهما من دولته، ولن يواجه فرق المستوى الثاني بطبيعة الحال.

Champions League draw pots: Who Chelsea, Tottenham, Liverpool and Man City could face in the last 16 https://t.co/dUsnwclrI5 pic.twitter.com/Cvep6E4xcE — Cleansheet 😷🇭🇰😷 (@Cleansheet) December 14, 2019

​وتحصر تلك القواعد على ريال مدريد 5 احتمالات فقط، بأن يلاقي مانشستر سيتي أو ليفربول أو بايرن ميونيخ أو لايبزغ.

وفى نفس السياق، ينتظر تشيلسي مواجهات "مرعبة" بين: باريس سان جيرمان أو برشلونة أو بايرن ميونيخ أو لايبزغ.

ومن المقرر أن تجرى مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الفترة بين 18 فبراير/شباط و18 مارس/آذار 2020.