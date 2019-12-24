رياض محرز: الجزائر بلد "مجنون" كرة قدم

أطلق مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، والدولي الجزائري رياض محرز، تصريحات أشادت بها الجماهير الجزائرية بصورة كبيرة.

وتحدث محرز عن شغف الجزائريين وعشقهم لكرة القدم، مقارنة بالشعوب الأخرى.

جاءت تصريحات محرز بحديث نشرته قناة "بي إن سبورتس" القطرية، في حوار مع اللاعب الفرنسي بنيامين ميندي زميله في مانشستر سيتي، في حديثه عن الجماهير الجزائرية.

وسأل ميندي رياض محرز، "ما الذي يجعل من الجزائر بلدا مميزا؟".

ورد محرز قائلا "بلدي مميز، لأنه بلد كرة القدم، فهم يعشقون كرة القدم، ويتحدثون عنها باستمرار".

​وأردف "يملك الشعب الجزائري شغف هائل بكرة القدم، ويتعاملون معها بجنون، الجزائر بلد مميز في كرة القدم".

ودخل محرز في القائمة القصيرة لأفضل لاعب في قارة أفريقيا، بعدما حصل مع المنتخب الجزائري على لقب أمم أفريقيا ومع فريقه مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ".

وينافس محرز على لقب الأفضل الدولي المصري محمد صلاح، الذي حصل على اللقب العام الماضي وحصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وكأس العالم للأندية، والسنغالي ساديو ماني الذي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وكأس العالم للأندية، وخاض مع منتخب السنغال نهائي أمم أفريقيا أمام الجزائر.