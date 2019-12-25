الإعلان عن موعد ومكان إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كشفت صحيفة إماراتية، اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، ستقام في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، في فبراير المقبل.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإن استضافة هذه المباراة يأتي في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر.

وأضافت "وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي، خلال فبراير المقبل".

وفي السياق، قال مصدر في اتحاد الكرة المصري، إن وزارة الشباب والرياضة اتفقت مع مجلس أبو ظبي على إقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تقام مباراة السوبر فيها هناك.

وأوضح المصدر (الذي رفض ذكر اسمه): "يتبقى موافقة اتحاد الكرة الذي رحب بالفكرة خاصة بعد نجاح السوبر المصري في الإمارات، إلا أن اتحاد الكرة ينتظر التنسيق مع الشركة الراعية، كما يتبقى موافقة كل من الأهلي والزمالك". بحسب موقع "يلا كورة".

وسبق وأن واجه الأهلي غريمه الزمالك في السوبر المصري بالإمارات مرتين، الأولى كانت في 2015 وانتهت لصالح الأحمر (3-2)، بينما حسم الأبيض اللقاء الثاني بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

ولعب الأهلي مباراة ثالثة في الإمارات من خلال مواجهة المصري البورسعيدي ليحسم الفريق الأحمر اللقاء لصالحه بالفوز بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بآخر نسخة من بطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في لقاء أقيم في مصر على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية.