إبراهيموفيتش يصل ميلانو للانضمام لميلان... صور وفيديو

وصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الخميس، إلى ميلانو، تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف ميلان وبداية فترته الثانية مع الفريق الإيطالي.

وأعلن نادي ميلان التعاقد مع زلاتان قبل أيام لمدة 6 أشهر مقبلة، وقابلة للتمديد لعام إضافي.

ووصل إبراهيموفيتش لميلانو في الثانية عشر والنصف ظهرا قادما من بلاده السويد عبر طائرته الخاصة، وكان في استقباله مسؤولي النادي، وعدد كبير من جماهير النادي الإيطالي.

Así ha sido la calurosa bienvenida a Zlatan Ibrahimović en el primer día de su segunda etapa con el conjunto 'rossonero'.

pic.twitter.com/wmET1a2l2l — Catenaccio (@Catenaccio__) January 2, 2020

وتشير التقارير أن إبرا سيتوجه مباشرة نحو مقر النادي للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود الخاصة بانضمامه رسميا لصفوف الفريق.

وقال إبراهيموفيتش للصحفيين "أنا سعيد جدًا، لدي الكثير من الذكريات هنا في نفس المكان.. الشيء المهم أنني في ميلان".

وأضاف "كنت أقول دائمًا إن هذا هو بيتي.. أخيرًا عدت إلى هنا، رغم أنني لعبت لفرق عديدة لكني عدت".

وتابع قائلا "رسالة للجماهير؟ انتظروني في سان سيرو، كي أجعله يقفز مرة أخرى مثلما حدث في السابق".

Zlatan Ibrahimovic on returning to AC Milan...



🗣"I'm finally back home" pic.twitter.com/jCydEChWg5 — Football Daily (@footballdaily) January 2, 2020

وكان اللاعب صاحب الـ38 عاما لعب مع ميلان فترة مابين 2010-2012 شارك في 85 مباراة وسجل 56 هدفا وصنع 24 آخرين.