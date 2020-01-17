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19:31 17 يناير/ كانون الثاني 2020
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    البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب مانشستر يونايتد المقال

    مورينيو يهاجم مسؤولي "إنتر ميلان": أندهش مما يفعله بعض الناس

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    عاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر، إلى طريقته المعهودة في الهجوم وانتقاد المسؤولين عن الأندية المنافسة، موجها سهام انتقاداته، هذه المرة، إلى مسؤولي إنتر ميلان الإيطالي.

    ونفى المدرب الذي يوصف بـ"الاستثنائي"، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه أمام واتفورد غدا السبت، وجود أي عرض من إنتر ميلان، لنجم الفريق اللندني، الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن. وذلك وفقا لموقع "كالتشيو" الإيطالي.

    مورينيو في تتنهام
    © REUTERS / TONY O'BRIEN
    أول صفقات توتنهام بعد تعيين مورينيو... فيديو
    وقال مورينيو: "توتنهام لم يتلق أي عروض بشأن انتقال إريكسن، في فترة الانتقالات الشتوية، ولا حتى الآن، والتقارير المثارة جعلته ليس في كامل تركيزه".

    وينتهي عقد إريكسن، 27 عاما، مع توتنهام في يونيو/حزيران المقبل، ولم يظهر في الآونة الأخيرة بأفضل مستوياته، تزامنا مع ورود تقارير عديدة حول تأهبه للانضمام إلى صفوف إنتر ميلان قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

    وتابع بقوله "حول مسألة انتقال إريكسن إلى إنتر ميلان، هذا سؤال يمكنك أن توجهه إلى وكيل أعماله أو إنتر ميلان، لأنهما يبدو أنهما يعلمان أكثر مما أعرف، فإن كانا واثقين فهذا يعني أ،هما يستعدان لتقديم عرض لنا، لكن هذا لم يحدث بعد".

    واستمر بقوله

    "حينما أرى أناس وهم في موقع المسؤولية، يتحدثون بتلك الطريقة، أشعر بالدهشة الكبيرة، فهو (اللاعب) يرغب في تقديم أفضل ما لديه، لكن من الطبيعي، وسط كل تلك التقارير، ألا يكون في قمة تركيزه".

    واستطرد قائلا "من الطبيعي حتى 31 يناير ألا يكون إريكسون في كامل تركيزه، فهذا نتيجة طبيعية لما يحدث".

    وقال المدرب البرتغالي: "في الفترة الأخيرة ظل الناس يقولون إنها ستكون آخر مباراة له، ولكن الحقيقة أن إريسكن سيلعب غدا".

    وكشف مورينيو أن توتنهام صاحب المركز الثامن يبحث عن مهاجم جديد بجانب هاري كين، الذي سيغيب عن الملاعب حتى أبريل/نيسان بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

    وطرحت تقارير إعلامية عدة أسماء من بينها كشيشتوف بيونتك لاعب ميلان الإيطالي.

    وعن ذلك قال مورينيو "هل نحتاج إلى مهاجم؟ نعم ويجب أن تكون خطوة إيجابية للفريق. ليس الأمر سهلا لكننا سنحاول تعزيز التشكيلة بهذا النوع من اللاعبين".

    وتابع بقوله "هناك أسماء كثيرة. أعتقد أن غالبيتهم ممن يرغبون في إثبات جدارتهم".

    وكشف "الاستثنائي" أن مباراة توتنهام وواتفورد، ستشهد أول ظهور للوافد الجديد، جيدسون فرنانديز، المنضم من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة.

    وقال مورينيو "سيكون (فرنانديز) ضمن تشكيلة الفريق أمام واتفورد سواء كان أساسيا أم لا. بعد ضم لاعبين جدد في يناير فمن الطبيعي أن تكون محتاجا لجهود اللاعب. نحتاج لمشاركته".

    ​وقال مورينيو أيضا إن الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو، الذي هز الشباك في مباراة الإعادة أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد والمنضم من ريال بيتيس على سبيل الإعارة، سيبقى مع الفريق إلى ما بعد الصيف.

    وأوضح "أعتقد أن جيوفاني سيبقى معنا".

    وفي الوقت الذي يبدو فيه أن توتنهام سيفتقد جهود هاري كين، حتى أبريل المقبل على الأقل، بسبب جراحة في عضلات الفخذ الخلفية، فإن مورينيو تلقى أخبارا إيجابية بشأن الحارس هوجو لوريس الذي عاد للتدريبات عقب تعافيه من خلع في المرفق.

    وأوضح مورينيو "قلت لكم قبل شهر سيعود في فبراير. فمن الطبيعي أن يعود في فبراير. إذا سألتني أوائل فبراير أم أواخر فبراير فسأقول في هذه الحالة إنني أرجح أوائل فبراير".

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    إنتر ميلان, أخبار توتنهام, توتنهام, جوزيه مورينيو
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